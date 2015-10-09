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    Молдавия – Россия. Мамаев заменил Дзагоева в стартовом составе россиян

    Стали известны стартовые составы команд на предстоящий матч отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года между сборными Молдавии и России.

    Отдельно стоит сказать о том, что с первых минут не выйдет на поле полузащитник российской команды Алан Дзагоев, чье место в стартовом составе занял хавбек «Краснодара» Павел Мамаев.

    Молдавия: Кошелев, Армаш, Жардан, Бордиян, Бургиу, Карп, Чеботару, Оника, Антонюк, Спэтару, Милинчану.

    Россия: Акинфеев, А. Березуцкий, Д. Комбаров, Игнашевич, Смольников, Мамаев, Шатов, Денисов, Широков (к), Кокорин, Дзюба.

    Напомним, поединок Молдавия – Россия состоится 9 октября и начнется в 21:45 по московскому времени. Портал "Бомбардир" проведет текстовый онлайн игры.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2015 20:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19

      ArtMan91 9 октября 2015, 21:38

      комбаров то зачем?

      0
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      Рейтинг: +35

      KoLyaNN 9 октября 2015, 21:24

      Нормальный состав. Расстановка видимо по схеме 4-2-2-1-1 или 4-4-1-1. Широкий под Дзюбой. Денисов с Мамаевым опорники. Шатов с Кокориным на флангах. Мне кажется что состав удачный, вполне боеспособный. В меру оборонительный, с расчетом на конратаки и игру на Дзюбинье...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 9 октября 2015, 20:58

      ужас...что там делает Кокорин?

      -2
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      Рейтинг: +33715

      zra78 > Arhadiavol 9 октября 2015, 21:02

      И дзюба,комбаров

      0
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      Рейтинг: +81

      Любер > zra78 9 октября 2015, 21:14

      Ну да, и Слуцкий. Даёш смородину главным. Проводница ты наша.

      -1
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат > Arhadiavol 10 октября 2015, 00:41

      ВОТ ИМЕННО!!!

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