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    Уткин: «Потрясающая история - Роналду познакомился с девушкой через соцсети»

    Комментатор "НТВ Плюс" Василий Уткин высказал свое мнение о лчиной жизни нападающего "Реала" Криштиану Роналду.

    "Потрясающая история – Криштиану Роналду со своей девушкой познакомился через соцсети. Она датчанка, модель. Любопытно, кстати, говоря. Я читал накануне интервью знаменитой телеведущей Ларисы Гузеевой из программы «Давай поженимся». И она говорит, что куча таких историй, куча заключенных браков, рожденных детей. Вот и Криштиану с датской моделью познакомился в соцсети. Другого места не нашлось! А где же им встречаться?", - заявил Уткин в эфире "Эхо Москвы".

    Напомним, ранее появились сообщения о том, что Роналду заинтересовался 19-летней моделью Майей Дарвинг, с которой познакомился через соцсети.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.10.2015 07:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +204

      Gagarin56 9 октября 2015, 12:07

      а он это уже лысым написал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Стелс007 9 октября 2015, 11:52

      мерзский тип

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 9 октября 2015, 11:14

      жирная утка крякает!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +885

      talgatnurzhanov2006 9 октября 2015, 09:43

      хрень какя-то

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