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    Василий Березуцкий: «Ночью мешала спать собака»

    Защитник сборной России Василий Березуцкий рассказал о подготовке команды к матчу против Молдавии, который состоится в Кишиневе 9 октября. Игрок ЦСКА отметил, что рядом с отелем, где поселилась сборная, идет стройка.

    «Не так сильно мешает. Вчера ночью сначала лаяла одна собака, потом вторая. Сегодня рановато начали работы. Вроде бы охранники договорились, чтобы завтра с утра собачку убрали, а стройку возобновили попозже», - заявил Березуцкий.

    Кроме того, Василий сообщил, что готов в случае необходимости выйти на поле в завтрашней встрече.

    «Болевые ощущения еще остаются, но, если будет какая-то ситуация, готов выйти на поле и сыграть. Речь, скорее всего, о выходе на замену», - добавил Березуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.10.2015 19:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 9 октября 2015, 00:59

      василий , как же так вся страна за твоё состояние переживает (и это не стёб ни в коем случае ) покажи эту собаку порву ее!

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 8 октября 2015, 21:55

      Собаки понимают, что в отеле россияне живут,а не корейцы. Вот и ведут себя так)))

      1
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      Рейтинг: +1

      boko54 8 октября 2015, 21:53

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в хоккее, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - Fixedkhl.com

      -1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 8 октября 2015, 21:36

      У моей жена бабушка говорит,что у них в деревне одна ведьма умела в собаку перевоплощаться!Это я так,вспомнил когда про собаку прочитал)

      0
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 8 октября 2015, 20:05

      так вот где собака зарыта??))

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      Рейтинг: +15

      Арслан) 8 октября 2015, 19:46

      если проиграют причиной будет собака))

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