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    Моуринью: «Я читал, что сказал Капелло»

    Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью как всегда не смог спокойно отреагировать на критику в свой адрес со стороны Фабио Капелло.

    «Я читал, что сказал Капелло. Тренеру с такой историей лучше говорить о футболе, не затрагивая работу своих коллег. Я мог бы прокомментировать его работу в качестве тренера сборной Англии или его работу со сборной России, но никогда не делал этого. Потому что я предпочитаю уважать отрицательные моменты в работе своих коллег. Я больше говорю о прекрасных моментах в карьере Капелло, которые были полны необычайного успеха», - заявил Моуринью.

    Напомним, что бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал методы работы наставника "Челси" Жозе Моуринью. По мнению итальянца, Моуринью заставляет футболистов действовать на пределе возможностей.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    08.10.2015 17:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +55

      Aza23becks 9 октября 2015, 00:15

      А у Капелло наискучнейший сухой футбол и постоянные конфликты со звездами

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28

      Vadimlazarev 8 октября 2015, 20:15

      что ж ты в сторону Венгера не затыкаешься

      0
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