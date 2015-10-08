Моуринью: «Я читал, что сказал Капелло»

Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью как всегда не смог спокойно отреагировать на критику в свой адрес со стороны Фабио Капелло.

«Я читал, что сказал Капелло. Тренеру с такой историей лучше говорить о футболе, не затрагивая работу своих коллег. Я мог бы прокомментировать его работу в качестве тренера сборной Англии или его работу со сборной России, но никогда не делал этого. Потому что я предпочитаю уважать отрицательные моменты в работе своих коллег. Я больше говорю о прекрасных моментах в карьере Капелло, которые были полны необычайного успеха», - заявил Моуринью.

Напомним, что бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал методы работы наставника "Челси" Жозе Моуринью. По мнению итальянца, Моуринью заставляет футболистов действовать на пределе возможностей.