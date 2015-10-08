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    Добровольский: «Не понимаю выражения – «хлопать дверью»

    Олимпийский чемпион Игорь Добровольский оценил шансы шансы сборных России и Молдавии накануне отборочного матча к Евро-2016.

    Капитан сборной Молдавии Александр Гацкан сказал, что сборная хочет хлопнуть дверью на прощание. Насколько реально набрать очки против лидеров группы?

    — Главное, чтобы эти двери на петлях еще были, на прочных, — чтобы хлопнуть было чем (улыбается). Мы находимся в реальной жизни, поэтому где очки брать?! Просто я не понимаю этого выражения — «хлопать дверью».

    — Поясните.

    — Выходите и играйте — дело в этом! А раньше что — хлопать дверью не нужно было в предыдущих восьми матчах? Или дверей не было — на сквозняке играли?! А здесь, получается, только в по­следнем туре собираются хлопнуть, заявить о себе. Для чего? Это как раньше, что ли, было — сыграю первый матч, чтобы попасть в состав, и последний, чтобы не отчислили?

    — Против сборной России не сыграют пять игроков основного состава.

    — Как готовить в этих условиях команду?! Но в таких ситуациях как раз и может повезти, может подвернуться удобный случай. Не зря есть поговорка: «И палка раз в год стреляет». Один раз в Москве уже стрельнула, можно и повторить.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    08.10.2015 11:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      Бидон Молокоев 8 октября 2015, 12:09

      Не понимаю выражения-"Пака стреляет",да ещё и в отношении Росстйской сборной.Это кто палка,Кокорин или Дзюба???

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