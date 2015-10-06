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    ФИФА наказала «Говерлу»

    Ужгородская «Говерла» не сможет регистрировать новых футболистов на протяжении двух ближайших трансферных окон. Такое наказание наложила на клуб ФИФА.

    Причиной стало расторжение «Говерлой» контракта с нападающим Мариусом Никулае без уважительных на то причин. В заявлении ФИФА по этому вопросу отмечается, что это уже не первый подобный инцидент в украинском клубе: ранее «Говерла» без причин разрывала контракты с Разваном Кочишем, Гармони Иканде и Дамьеном Ле Таллеком.

    Решение ФИФА может быть обжаловано клубом в лозаннском арбитражном суде. Если оно останется в силе, то «Говерла» не сможет регистрировать новых игроков до января 2017 года.

    Источник: Р-Спорт

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    06.10.2015 22:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      Бидон Молокоев 7 октября 2015, 04:29

      Говнерла она и есть Говнерла.

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