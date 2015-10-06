Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бобан: «Некоторые клубы ведут себя так, будто находятся на планете обезьян»

    Бывший полузащитник «Милана» Звонимир Бобан раскритиковал президента миланского клуба Сильвио Берлескони.

    «Берлускони был стильным, талантливым и забавным, пока не подался в политику. Я сожалею, что Берлускони-политик подменил собой Берлускони-президента. Я уважаю и прежнего Берлускони, и теперешнего, однако сейчас он превратился в человека, которым я бы быть не хотел», - говорит Бобан.

    Также бывший футболист недоволен теми изменениями, которые произошли в футболе за последнее время.

    «В мое время «Милан» был организован идеально в отношении идей и методов. Сейчас же некоторые клубы ведут себя так, будто находятся на планете обезьян. Все вращается вокруг денег, а куда подевались настоящие спортивные ценности? Футбол больше не выполняет образовательные и социальные функции, как это было раньше».

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2015 01:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11