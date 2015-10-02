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    Додо: «Судья помог «Краснодару»

    Нападающий "Габалы" Додо считает, что арбитр матча Лиги Европы против "Краснодара" (1:2) Марцин Борски ошибся, когда не засчитал его гол в ворота Андрея Синицына.

    "Офсайда однозначно не было. Я осознанно повел себя в этой ситуации и знал, что не нахожусь в положении вне игры. Судья ошибся. Обидно, что это случилось при счете 1:1. Мы могли повести в счете и тогда все закончилось бы иначе. Мне жаль, что не удалось выиграть, но я считаю, что свою работу мы сделали хорошо", - заявил Додо.

    Источник: Azerisport.com

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    02.10.2015 09:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18

      Tanya Krasnodar Land 2 октября 2015, 20:53

      Всякий свою игру хвалит... Чтоб не спорить, нужно ввести для судей видео повтор. КРАСНОДАР, Вандерсон, Смолов молодцы!

      1
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 2 октября 2015, 11:19

      На самом деле не было "вне игры".

      0
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      ...
      Рейтинг: +354

      REDAT > FRZZ 2 октября 2015, 20:54

      Было, судье веднее.

      0
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      Рейтинг: +26

      Батяня Дон 2 октября 2015, 11:15

      Ну конечно, конечно... Мечтает Додо!))

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      Рейтинг: +13

      AZERBAYCAN.. > Батяня Дон 5 октября 2015, 19:22

      шакал это был чистый гол.

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      Рейтинг: +26

      Батяня Дон > AZERBAYCAN.. 21 октября 2015, 17:23

      Черт ты пиковый!

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 октября 2015, 09:23

      Бомбардир еще не проснулся)

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