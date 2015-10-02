Додо: «Судья помог «Краснодару»

Нападающий "Габалы" Додо считает, что арбитр матча Лиги Европы против "Краснодара" (1:2) Марцин Борски ошибся, когда не засчитал его гол в ворота Андрея Синицына.

"Офсайда однозначно не было. Я осознанно повел себя в этой ситуации и знал, что не нахожусь в положении вне игры. Судья ошибся. Обидно, что это случилось при счете 1:1. Мы могли повести в счете и тогда все закончилось бы иначе. Мне жаль, что не удалось выиграть, но я считаю, что свою работу мы сделали хорошо", - заявил Додо.