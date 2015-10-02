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    Ходжсон не гарантирует Руни место в составе сборной на Евро-2016

    Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон высказал свое мнение о нападающем "Манчестер Юнайтед" Уэйне Руни.

    "Он должен продолжать работать и играть хорошо, чтобы получить вызов в сборную. Я не могу гарантировать ему место в составе на июнь. Руни уже долго играет в футбол, поэтому должен сам все понимать. У нас не было с ним разговора на эту тему. Я бы расстроился, если бы кто-то из игроков задал мне такой вопрос", - заявил Ходжсон.

    Источник: Goal.com

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    02.10.2015 07:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 6 октября 2015, 11:20

      Да кому там еще-то играть? Негры всякие да Кейн, который сдувается на глазах...

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