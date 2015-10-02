Ходжсон не гарантирует Руни место в составе сборной на Евро-2016

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон высказал свое мнение о нападающем "Манчестер Юнайтед" Уэйне Руни.

"Он должен продолжать работать и играть хорошо, чтобы получить вызов в сборную. Я не могу гарантировать ему место в составе на июнь. Руни уже долго играет в футбол, поэтому должен сам все понимать. У нас не было с ним разговора на эту тему. Я бы расстроился, если бы кто-то из игроков задал мне такой вопрос", - заявил Ходжсон.