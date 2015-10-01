Ван Гаал: «Нам повезло с пенальти»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился впечатлениями от победы в матче второго тура Лиги чемпионов против «Вольфсбурга». По мнению голландца, судья мог и не поставить пенальти в ворота «Вольфсбурга».

«Это был очень тяжелый матч, ведь они быстро забили. Потом мы играли хорошо, создали много моментов, но не использовали их, и, думаю, нам повезло с пенальти. Конечно, пенальти там был, но не все судьи ставят одиннадцатиметровые в таких случаях. Мы создали намного больше моментов. Руни и Депай могли забивать и заканчивать матч», - говорит ван Гаал.

Концовка встречи далась «МЮ» трудно.

«Потом мы забили и после этого начались страдания. Многие игроки очень устали, график матчей сказывался, но мы не позволяли многое сопернику. Сколько у них было возможностей забить? Может быть, одна. Мы должны лучше держать мяч во втором тайме».