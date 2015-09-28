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    Мананников: «Лодыгина критикуют со всех сторон»

    Бывший голкипер "Зенита" Андрей Мананников считает, что Юрия Лодыгина незаслуженно подвергают критике в последнее время, особенно – после матча со "Спартаком" (2:2) в 10-м туре российской премьер-лиги.

    "Юрия Лодыгина критикуют со всех сторон. Но я думаю, у него просто чрезмерная активность на футбольном поле. Она и мешает ему показывать хорошую игру. А еще Лодыгин, как мне кажется, читает не ту книгу, не тот букварь: переворачивает страницы раньше, чем думает.

    Важно понимать: вратарь, который стоит только на линии — это не вратарь. Но голкипер должен предчувствовать момент, читать эпизоды. Юрий делает это чересчур быстро, несется впереди паровоза. И либо он не предупреждает своих защитников, либо партнеры попросту не слышат его.

    Над ошибками нужно работать. Не убирать в запас, а поговорить. Считаю, с "Гентом" должен играть Лодыгин.

    Никакого разлада в команде я не вижу. Мы проигрываем, но отыгрываемся. Однако вся критика направлена на вратаря. И почему-то никто не говорит о форвардах "Зенита": у Дзюбы первый момент был только на 60-й минуте. Защитники нередко позволяют сопернику бить с дальних дистанций. Взять хотя бы второй мяч, когда Попова никто не накрыл. При этом Лодыгин прекрасно играет на линии. И в этом отношении никаких претензий к нему нет", - считает Мананников.

    Источник: ФК «Зенит»

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    28.09.2015 13:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12311

      Вомбат 28 сентября 2015, 22:35

      Почему все говорят об ошибках вратаря и не говорят об ошибках полевого игрока - удивляется бывший ВРАТАРЬ. То есть он не слышал, что вратарь - это полкоманды. Странно. Однако не так уж странно, если вспомнить как сам Мананников стоял в воротах Зенита, что впрочем бывало нечасто.

      0
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      Рейтинг: +20

      azar800 28 сентября 2015, 21:16

      давайте будем объективны звездняк, плюс отсутствие какой либо школы, то что учился глядя на игру клоуна Камени видно не вооруженным глазом, либо скажи кто твой кумир и я скажу кто ты, так что вон из сборной пока там не нагадил

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      Рейтинг: +709

      monser08 28 сентября 2015, 19:39

      Вратарям всегда попадает больше всех , т.к. их ошибки видны всем и отражаются на табло. Акинфея тоже склоняют ,почём зря. А кто вспомнит сколько моментов запорол Халк, или Дзагоев? Да это пустяк скажете? А ведь будь форвард поточнее матч был бы выигран и никто бы не вспомнил о косяках вратаря.Не гоните на Юру.Если он будет в плохом состоянии духа , это не прибавит ему уверенности. А вратарь он классный.ИМХО.

      0
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      Рейтинг: +26747

      slavutiq70 28 сентября 2015, 17:19

      В спорте как и в жизне всё стала решать реклама,вот получили недрозумение в виде Лодыгина,,,

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      Рейтинг: +1299

      Taps 28 сентября 2015, 15:36

      Лодыгин хватанул звездяк, оправится не скоро.
      Ждём Мишу Кержакова.

      2
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      Рейтинг: +4077

      морозз 28 сентября 2015, 15:24

      Нормальный голкипер...бывают такие дни и месяцы когда всё валится из рук! Юра вставай и покажи всем что ты лучше всяких балерин и целунов!

      0
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 > морозз 28 сентября 2015, 18:17

      критические

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 сентября 2015, 14:39

      Вполне заслуженно, кстати

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      Рейтинг: +10

      augur 28 сентября 2015, 14:19

      на банку эту дырку, поставьте Славика он но лучше будет этого вашего греческого недоразумения и в сборную дверь ему закрыть

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