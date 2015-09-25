Икарди: «Интер» не может еще на один сезон остаться без еврокубков»

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди прокомментировал удачный старт команды в национальном чемпионате, а также рассказал о планах на сезон.

«Сейчас только самое начало сезона, но мы уже на чистом первом месте. Третье место – минимальная цель для нас, в клуб в этом году были сделаны серьезные инвестиции. «Интер» не может еще на один сезон остаться без еврокубков. С десятью новыми игроками у нас в клубе произошла некоторая революция, которая сделала нас сильнее. Мы хотели сильно стартовать, но не думали, что получится настолько успешно. Мы должны взобраться настолько высоко, насколько это будет возможно", - сказал нападающий.