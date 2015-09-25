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    Икарди: «Интер» не может еще на один сезон остаться без еврокубков»

    Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди прокомментировал удачный старт команды в национальном чемпионате, а также рассказал о планах на сезон.

    «Сейчас только самое начало сезона, но мы уже на чистом первом месте. Третье место – минимальная цель для нас, в клуб в этом году были сделаны серьезные инвестиции. «Интер» не может еще на один сезон остаться без еврокубков. С десятью новыми игроками у нас в клубе произошла некоторая революция, которая сделала нас сильнее. Мы хотели сильно стартовать, но не думали, что получится настолько успешно. Мы должны взобраться настолько высоко, насколько это будет возможно", - сказал нападающий.

    Источник: Goal.com

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    25.09.2015 12:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +47

      89388900185 25 сентября 2015, 15:09

      Удачи Икарди и ИНТЕРУ

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      Рейтинг: +13

      spectator 25 сентября 2015, 13:45

      только удачи вам Мауро в Чемпе , за ЛЧ поборемся верняк а возможно и за большее

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