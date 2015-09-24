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    Рафинья: «У меня нет шансов играть за сборную Бразилии на своей позиции»

    Защитник «Баварии» Рафинья пояснил мотивы своего решения отказаться от вызова в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира к ЧМ-2018 против Чили и Венесуэлы. Футболист опроверг слухи о том, он хочет выступать за национальную команду Германии.

    «Я просил не вызывать в сборную Бразилии, потому что считаю, что у меня нет реальных шансов играть там на правом краю обороны. Я не променял Бразилию на Германию и не веду переговоров с немецким футбольным союзом. Разговоры о предательстве родной страны неуместны», - прокомментировал Рафинья.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.09.2015 21:37
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