Пеле: «Блаттер должен рассказать правду»

Легендарный бразильский футболист Пеле поделился своим мнением относительно ситуации внутри ФИФА.

Пеле является советником при Комитете ФИФА по развитию футбола, однако этот комитет не собирался для обсуждения своих вопросов уже несколько лет.

«Мы с Беккенбауэром были приглашены, чтобы помочь ФИФА. Мы работали на протяжении двух или трех лет, и поэтому мне печально видеть последние события», – сказал Пеле.

Трехкратный чемпион мира считает, что Зепп Блаттер должен в этой ситуации проявить честность.

«Мне неизвестно, что на самом деле происходит в ФИФА. Есть только множество слухов. На фоне последних событий Блаттер должен быть честным и рассказать всю правду о делах организации».