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    Аленичев: «Кубань» выиграла абсолютно заслуженно»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев подвел итог матча 9-го тура чемпионата России против краснодарской «Кубани» (0:3).

    – Проиграли по всем статьям сегодня, – отметил Аленичев. – "Кубань" выиграла абсолютно заслуженно, это сверхмотивированная команда. "Кубань" сейчас находится не на том месте. Это команда, которая обладает сильным подбором футболистом. Видимо, у нее были какие-то проблемы, которые не позволяли набирать очки.

    Не считаете ли вы, что некоторая кампания в СМИ, направленная против "Кубани", принизила настрой "Спартака" на игру?

    – Не считаю так. Футболисты не должны об этом думать. Я на теоретических занятиях говорил, что "Кубань" будет очень серьезно настраиваться играть против нас. Тем более в "Кубани" несколько дней назад сменили тренера.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.09.2015 22:01
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 20 сентября 2015, 16:21

      Оставить Реброва,Промеса и Мовсисяна. Докмплектовать дублёрами. Остальных просто выгнать в шею!

      0
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      Рейтинг: +23

      немо 20 сентября 2015, 09:20

      Спартак играл просто отвратительно. Такое ощущение, что все были "с будуна" (кроме Промеса - он хоть старался). Неговорю уж о "точности" передач (вот уж Бубнов оторвется со своими ТТД). Проиграны всеми все единоборства. На каждом участке поля игроков Кубани было больше. Защита - прходной двор. Ни кто ни кого не держит. Игроки Кубани обыгравали спртаковских "как детей". Позор! Команду срочно нужено чем-то взбодрить. Напримр, весь состав отрправить играть в ФНЛ. Аленичев! Промой мозги каждому в отдельности.

      -1
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      Рейтинг: +1126

      richi > немо 20 сентября 2015, 09:29

      Да все нормально, просто задержались на 4-ой строчке больше обычного.

      -1
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      Рейтинг: +10

      kleinemozart 20 сентября 2015, 08:32

      Весь российский чемпионат просто липа.Давайте на те деньги которые кстати из бюджета т.е. из нашего с вами кармана сделаем что то хорошее.Мало того что наши деньги тратят так еще договорняки катают по полной.И думают как неграм не платить налоги.Правильно пусть русский мужик за негром работает.Позор друзья.

      -1
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      Рейтинг: +354

      REDAT 20 сентября 2015, 06:57

      Молодцы земляки!!!!С победой!!!Кто то кричал, что из "Кубани" семечек надавят .А получилось, что "Кубань" надовило комбайном в сухую "Спартак"!!!!!!!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +443

      EVM 20 сентября 2015, 02:28

      Другими словами, Аленичев признает то, что Спартак победу не заслужил?! А что так? Не так давно Спартаку порочили чуть ли не чемпионство. Не хочется повторяться, но опять скажу, что не испытывают большого оптимизма по поводу того, каких высот достигнет Аленичев в Спартаке. Неужели нельзя было найти более достойного тренера?

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      Рейтинг: +24

      Лохмач Санькевичус > EVM 20 сентября 2015, 04:45

      Они в него поверили как в Миссию, а Вы!!!... -))) А если честно, иногда Аленичев очень умные вещи говорит. Например сегодня о том что это наоборот очень полезное поражение -) Я бы на месте Зенита насторожился ;) -)

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      Рейтинг: +1126

      richi > Лохмач Санькевичус 20 сентября 2015, 09:30

      Им положено верить, это же секта.

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 сентября 2015, 01:39

      Отлично сыграл сегодня только вратарь Артём Ребров! Если бы не он, то был бы ещё больший разгром!

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      Рейтинг: +35

      y-ago 20 сентября 2015, 00:40

      Предъявлять претензии к Аленичеву сейчас - глупо. Да и проблема не в нем, а в составе. На кого опереться? По сути - не на кого. Небесталанный пахарь Промес смотриться иногда белой вороной на фоне неиграющей в никакой футбол абсолютно немотивированной команды. Удачи Аленичеву в его нелегком труде!

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      Рейтинг: +2161

      Алекc 19 сентября 2015, 22:34

      Стыдно

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      Рейтинг: +14

      strangeric 19 сентября 2015, 22:23

      Аленичев хотя бы честен , а карпуша в этой ситуации сочинил бы что-нибудь про очередной заговор и непослушных игроков , не выполняющих установки тренера

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      Рейтинг: +23

      maxsell > strangeric 19 сентября 2015, 22:58

      при карпине вы хотя бы серебро получали, а теперь полный середняк

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 19 сентября 2015, 22:18

      ну тады вы заслуженно проиграли ,при чём разгром!!!

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