Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев подвел итог матча 9-го тура чемпионата России против краснодарской «Кубани» (0:3).

– Проиграли по всем статьям сегодня, – отметил Аленичев. – "Кубань" выиграла абсолютно заслуженно, это сверхмотивированная команда. "Кубань" сейчас находится не на том месте. Это команда, которая обладает сильным подбором футболистом. Видимо, у нее были какие-то проблемы, которые не позволяли набирать очки.

– Не считаете ли вы, что некоторая кампания в СМИ, направленная против "Кубани", принизила настрой "Спартака" на игру?

– Не считаю так. Футболисты не должны об этом думать. Я на теоретических занятиях говорил, что "Кубань" будет очень серьезно настраиваться играть против нас. Тем более в "Кубани" несколько дней назад сменили тренера.