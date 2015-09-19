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    Вальке хотел уйти из ФИФА и получить неустойку по контракту

    Генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке, который недавно был отстранен от работы из-за подозрений в махинациях с билетами на ЧМ-2014, хотел расторгнуть контракт с организацией и получить многомилионную неустойку, сообщает insidethegames.biz.

    Кроме того, Вальке хотел договориться с ФИФА о том, что он не будет подвергаться преследованию после своего ухода. Ранее чиновник опровегнул все обвинения главы компании JB Marketing, который сообщил, что Вальке заработал на перепродаже билетов 2 миллона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2015 15:43
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