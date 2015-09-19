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    «Барселоне» нужны новые спонсоры

    «Барселона» ведет переговоры с рядом компаний, которые могли бы стать спонсорами клуба. Сообщается, что это необходимо для проведения полноценной трансферной кампании зимой.

    Покупка футболиста для основного состава сейчас грозит «Барселоне» нарушением финансового fair-play. Одно из его основных правил гласит, что доля зарплатного фонда не должна превышать 70% от бюджета клуба. У «Барселоны» этот показатель на сегодняшний день составляет 66,8%, а значит, клуб не может себе позволить игрока с высокой зарплатой.

    Избежать нарушения в этом случае можно двумя способами: уменьшить зарплатный фонд, продав собственных футболистов, или подписать контракты с новыми спонсорами.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.09.2015 02:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -130

      калач 21 сентября 2015, 14:50

      не мешок, вот и ищут спонсоров

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      Рейтинг: +43

      Armyan4eG 20 сентября 2015, 12:32

      Бред, летом ушел Хави и Педро, пришли Туран и Видаль...
      Зарплата первых двух в три четыре раза больше чем у Видаля с Тураном...
      Это говорит о том что приведенные 66.8% выдуманные.

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