«Барселоне» нужны новые спонсоры

«Барселона» ведет переговоры с рядом компаний, которые могли бы стать спонсорами клуба. Сообщается, что это необходимо для проведения полноценной трансферной кампании зимой.

Покупка футболиста для основного состава сейчас грозит «Барселоне» нарушением финансового fair-play. Одно из его основных правил гласит, что доля зарплатного фонда не должна превышать 70% от бюджета клуба. У «Барселоны» этот показатель на сегодняшний день составляет 66,8%, а значит, клуб не может себе позволить игрока с высокой зарплатой.

Избежать нарушения в этом случае можно двумя способами: уменьшить зарплатный фонд, продав собственных футболистов, или подписать контракты с новыми спонсорами.