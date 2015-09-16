«НТВ-Плюс» и УЕФА подпишут контракт о трансляциях Лиги Европы

В ближайшее время «НТВ-Плюс» заключит договор с УЕФА о правах на показ матчей Лиги Европы. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций «НТВ-Плюс» Алексей Прохоров.

«Наш контракт с УЕФА находится на финальной стадии подписания. Основные договоренности достигнуты, параметры определены. Остались юридические формальности, которые, как мы надеемся, будут соблюдены в ближайшее время. Нас связывают давние партнерские отношения, поэтому мы не ожидаем сложностей на данном этапе», - заявил Прохоров.