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    «НТВ-Плюс» и УЕФА подпишут контракт о трансляциях Лиги Европы

    В ближайшее время «НТВ-Плюс» заключит договор с УЕФА о правах на показ матчей Лиги Европы. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций «НТВ-Плюс» Алексей Прохоров.

    «Наш контракт с УЕФА находится на финальной стадии подписания. Основные договоренности достигнуты, параметры определены. Остались юридические формальности, которые, как мы надеемся, будут соблюдены в ближайшее время. Нас связывают давние партнерские отношения, поэтому мы не ожидаем сложностей на данном этапе», - заявил Прохоров.

    Источник: ТАСС

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    16.09.2015 22:44
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