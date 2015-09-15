Вандерсон: «У «Краснодара» большие шансы выйти из группы»

Нападающий "Краснодара" Вандерсон поделился своими ожиданиями перед матчем Лиги Европы против дортмундской "Боруссии".

"В Дортмунде прессинг со стороны трибун, безусловно, будет присутствовать, и нужно будет его выдержать, не теряя концентрации. Особенно сложными для нас, как мне кажется, будут отрезки в начале и в концовке игры.

Уважаю всех соперников, которых нам определила жеребьевка. Но, тем не менее, считаю, что у нас большие шансы выйти в следующую стадию. Надо только верить в себя работать на тренировках, и все у нас получится", - заявил Вандерсон.