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    Вандерсон: «У «Краснодара» большие шансы выйти из группы»

    Нападающий "Краснодара" Вандерсон поделился своими ожиданиями перед матчем Лиги Европы против дортмундской "Боруссии".

    "В Дортмунде прессинг со стороны трибун, безусловно, будет присутствовать, и нужно будет его выдержать, не теряя концентрации. Особенно сложными для нас, как мне кажется, будут отрезки в начале и в концовке игры.

    Уважаю всех соперников, которых нам определила жеребьевка. Но, тем не менее, считаю, что у нас большие шансы выйти в следующую стадию. Надо только верить в себя работать на тренировках, и все у нас получится", - заявил Вандерсон.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    15.09.2015 07:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 15 сентября 2015, 11:05

      Вперед!!

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      Рейтинг: +354

      REDAT > джон базелон 15 сентября 2015, 20:59

      Джон Бейзилон (англ. John Basilone; 4 ноября 1916, Буффало, штат Нью-Йорк — 19 февраля 1945, Иводзима) — комендор-сержант морской пехоты США, кавалер Медали Почёта, полученной за действия в битве за Гуадалканал во время Второй мировой войны. Единственный морской пехотинец в этой войне, получивший Медаль Почёта и Военно-морской крест. Джон служил три года в армии Соединённых Штатов на Филиппинах, в 1940 году вступил в корпус морской пехоты.

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      Рейтинг: +354

      REDAT 15 сентября 2015, 08:26

      Удачи нашим "БЫКАМ" !Мы верим Вас ребята!!!!!!!!!!!!!

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