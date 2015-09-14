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    Энгеллар завершил карьеру

    Знаменитый 36-летний голландский полузащитник Орландо Энгелаар принял решение повесить бутсы на гвоздь.

    Последним клубом экс-хавбека сборной Голландии стал "Твенте", в составе которого он провел 11 поединков и забил два мяча.

    За свою карьеру футболист успел поиграть за немецкий "Шальке", ПСВ, "Генк", "НАК" и австралийский "Мельбурн Харт". В составе сборной Голландии полузащитник сыграл в 14 поединках, а также принял участие в чемпионате Европы 2008 года, где его национальная сборная потерпела поражение от сборной России в четвертьфинале.

    Источник: Goal.com

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    14.09.2015 16:00
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