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    Девушка Промеса выложила фото из Москвы

    Табата Робинсон, девушка форварда «Спартака» Квинси Промеса, выложила кадры из Москвы. Они сделаны осенью, но опубликованы только сейчас.

    В частности, девушка покаталась на лошади.

    • 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.
    • Промес перестал получать зарплату в «Спартаке».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (4)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712996391
    Подчищает за уголовником в Москве. Гыгыгы
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    Taps
    1712999249
    Боже мой ! где таких профурсеток для @нег берут ?
    Ответить
    witalik
    1713004304
    Лучше бы лошадь на обезьяне катали...
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1713015849
    Вот же хрячка
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