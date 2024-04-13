Девушка Промеса выложила фото из Москвы

Табата Робинсон, девушка форварда «Спартака» Квинси Промеса, выложила кадры из Москвы. Они сделаны осенью, но опубликованы только сейчас.
В частности, девушка покаталась на лошади.
- 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.
- Промес перестал получать зарплату в «Спартаке».