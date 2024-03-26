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    Петржела ответил, вернется ли Промес в Россию

    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела не верит в возвращение Квинси Промеса в «Спартак».

    «Думаю, Промес больше никогда не вернется в «Спартак». Возможно, он когда-то и будет играть в футбол, но уже не в России и не в «Спартаке», – сказал Петржела.

    • 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Сотрудники «Спартака» покинули Промеса в ОАЭ, клуб перестал платить Квинси зарплату.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:38
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    Комментарии (8)
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    vladik12
    1711457489
    Власта, ты втирал, что и "Зенит" никогда не будет чемпионом. Никогда".
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    dragoff
    1711457683
    РБ Спорт - в любой непонятной ситуации, бежит за комментарием к этому чеху… Родственник?
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    Алексей З
    1711459092
    Почему у чеха это спрашивают ??? Он что с Промесом на связи.
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    ...уефан
    1711460466
    ...идите уже на х*й со своим чехом. Достали!...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1711460517
    Тушинские соучастники наркотрафика ещё не полностью ободрали своего Антошку. Пока на его счетах есть ещё бабло юристы свинарни будут ему обещать светлое будущее. А в действительности преступника кинули и скоро оставят без денег. Гыгыгы
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    Цугундeр
    1711462036
    Спец проснулся . Зато Петржела если когда-то и будет играть в рулетку, то уже не в России .
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    fhnv
    1711463565
    никогда не нравился этот противный тип
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