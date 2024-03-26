Петржела ответил, вернется ли Промес в Россию

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела не верит в возвращение Квинси Промеса в «Спартак».

«Думаю, Промес больше никогда не вернется в «Спартак». Возможно, он когда-то и будет играть в футбол, но уже не в России и не в «Спартаке», – сказал Петржела.