Петржела ответил, вернется ли Промес в Россию

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела не верит в возвращение Квинси Промеса в «Спартак».
«Думаю, Промес больше никогда не вернется в «Спартак». Возможно, он когда-то и будет играть в футбол, но уже не в России и не в «Спартаке», – сказал Петржела.
- 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- Сотрудники «Спартака» покинули Промеса в ОАЭ, клуб перестал платить Квинси зарплату.