Тен Хаг ответил на критику своей работы в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на критику.

«Когда у тебя столько травмированных, сложно добиться желаемого результата. Это моя правда. Обращать внимания на чужую правду не буду.

За два сезона в клубе я только один раз имел сильнейший состав – против «Манчестер Сити» в прошлом сезоне. Во всех остальных встречах приходится учитывать травмы. Это естественно в футболе, но не в таком количестве, как у нас», – сказал нидерландец.