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    Тен Хаг ответил на критику своей работы в «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на критику.

    «Когда у тебя столько травмированных, сложно добиться желаемого результата. Это моя правда. Обращать внимания на чужую правду не буду.

    За два сезона в клубе я только один раз имел сильнейший состав – против «Манчестер Сити» в прошлом сезоне. Во всех остальных встречах приходится учитывать травмы. Это естественно в футболе, но не в таком количестве, как у нас», – сказал нидерландец.

    • В 17:30 мск «МЮ» сыграет с «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии.
    • В АПЛ команда идет 7-й.
    • «Ковентри» – 8-я команда Чемпионшипа.

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    Источник: Manchester Evening News

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