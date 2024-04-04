Малышев: «Надеюсь, Промес еще сыграет за «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника Квинси Промеса.

«Отчасти поэтому я и не рвался с вами общаться, потому что воду лить не хочется, а детально рассказать пока не могу. Понимаю, что в какой-то мере и клуб выглядит глупо из-за того, что мы это не комментируем.

Но на данный момент есть договоренность с юристами, которые работают с Квинси, что мы хронологию событий и детали произошедшего не комментируем. Это необходимо в интересах дела, которое рассматривается. Когда судебное заседание состоится, тогда сможем подробнее рассказать.

Очень надеюсь, что Промес свой последний матч за «Спартак» еще не провел», – сказал Малышев.