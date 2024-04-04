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    Малышев: «Надеюсь, Промес еще сыграет за «Спартак»

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника Квинси Промеса.

    «Отчасти поэтому я и не рвался с вами общаться, потому что воду лить не хочется, а детально рассказать пока не могу. Понимаю, что в какой-то мере и клуб выглядит глупо из-за того, что мы это не комментируем.

    Но на данный момент есть договоренность с юристами, которые работают с Квинси, что мы хронологию событий и детали произошедшего не комментируем. Это необходимо в интересах дела, которое рассматривается. Когда судебное заседание состоится, тогда сможем подробнее рассказать.

    Очень надеюсь, что Промес свой последний матч за «Спартак» еще не провел», – сказал Малышев.

    • Игрок сейчас в тюрьме в ОАЭ.
    • Там он ждет экстрадицию в Нидерланды.
    • На родине Квинси приговорен к 7,5 года лишения свободы.

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    Источник: телеграм-канал Артема Локалова

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    04.04.2024 11:36
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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1712220162
    В легендах спама сыграет лет через 8-10 )
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    mamba9090909
    1712222739
    Совсем у людей крыша съехала. Наркоторговец, поножовщик, рецидивист одним словом и Спартак мечтает о таком персонаже.
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