Видеотрансляция матча «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити» – на «Бомбардире»

Редко, когда такое увидишь, но на сегодняшний день матч между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» - это битва двух первых строчек английской Премьер лиги. Горожане идут по чемпионату без осечек и могут похвастаться четырьмя победами из четырех возможных. Хозяева поля оступились однажды в домашнем поединке с «Арсеналом», но это не мешает им сохранять статус главных преследователей манкунианцев. В предыдущем туре дружина Алана Пардью обыграла в гостях действующих чемпионов, кто знает, что они приготовили для серебряных призеров прошлого сезона.

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