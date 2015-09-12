Холебас: «Рома» вынудила меня перейти в «Уотфорд»

Защитник «Уотфорда» Хосе Холебас, который перешел в английский клуб этим летом из «Ромы», рассказал, что не хотел покидать свою прежнюю команду.

«Рома" вынудила меня перейти в "Уотфорд". Решение об этом трансфере клуб принимал единолично. В результате я все же согласился. В «Роме» мне все равно пришлось бы сидеть в запасе, поскольку тренер на меня не рассчитывал. Оставалось только воспользоваться появившейся возможностью и присоединиться к «Уотфорду», - признается Холебас.

Однако теперь футболист доволен своим переходом.

«Теперь я в Англии и, признаться честно, очень этому рад. Хотя поначалу у меня имелись некоторые опасения. Я не знал, что делать, ведь все было в новинкy для меня. До этого я выстyпал в Лиге чемпионов за «Рому», а теперь присоединился к "Уотфорду". В психологическом смысле различие было очень значительным».