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    Вермален: «Достичь прошлогоднего результата будет крайне сложно»

    Защитник "Барселоны" Томас Вермален рассказал о своем желании к завоеванию титулов и философии игры каталонского клуба.

    "Барселона" исповедует тот же футбол, что и "Арсенал". Это две команды, которые желают играть футбол в удовольствие. Контроль мяча, создание большого количества моментов и реализация их - это ключевые задачи команды.

    Что касается моего самочувствия, то уже я уже готов полностью и, надеюсь, смогу внести свой вклад в успех клуба. В прошлом сезоне команде удалось достичь замечательного результата, но повторить это будет крайне сложно. Мы будем стараться изо всех сил. "Барселона" желает побеждать в каждом матче, ведь она всегда голодна к победам", - заявил Вермален.

    Источник: Goal.com

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    11.09.2015 14:28
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