Мини-футбол. Результаты первого тура Суперлиги

Подмосковное «Динамо» без проблем разгромило «Тюмень» в рамках матча первого тура Суперлиги. Дублем отметился Ромуло. Новосибирский «Сибиряк» на родном паркете неожиданно уступил сыктывкарской «Новой генерации».

Чемпионат России. Суперлига. 1-й тур

КПРФ (Москва) – Политех (Санкт-Петербург) – 5:3 (2:2)

Голы: 1:0 – Сомхишвили, 3. 1:1 – Шарипов, 9. 1:2 – Шарипов, 12 (с пенальти, 10м). 2:2 – Костыгин, 24 (в свои ворота). 3:2 – Канивец, 26. 4:2 – Канивец, 34. 4:3 – Романов, 40. 5:3 – Шакиров, 44.

Динамо (Московская область) – Тюмень – 5:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Сирило, 9. 1:1 – Антошкин, 13. 2:1 – Ромуло, 24 (с пенальти, 10м). 3:1 – Сучилин, 42. 4:1 – Фернандиньо, 49. 5:1 – Ромуло, 49.

Сибиряк (Новосибирск) – Новая генерация (Сыктывкар) – 1:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Кавалканте, 12 (в свои ворота). 1:1 – Волынюк, 16. 1:2 – Соколов, 19. 1:3 – Семуков, 48. 1:4 – Коданев, 50.

Прогресс (Глазов) – Норильский никель (Норильск) – 3:6 (2:2)

Голы: 1:0 – Гордеев, 2 (в свои ворота). 1:1 – Гордеев, 8. 1:2 – Бикбулатов, 14. 2:2 – Разуванов, 23. 3:2 – Мелконян, 29. 3:3 – Сытин, 33. 3:4 – Давыдов, 38 (с пенальти, 10м). 3:5 – Филиппов, 43. 3:6 – Чащин, 50.

Дина (Московская область) – Синара (Екатеринбург) – 8:4 (3:2)

Голы: 0:1 – Шевчук, 5. 1:1 – Кутузов, 7. 1:2 – Фахрутдинов, 11. 2:2 – Кутузов, 13. 3:2 – Эскердинья, 24. 4:2 – Кутузов, 30. 4:3 – Бастриков, 30. 5:3 – Кутузов, 32. 6:3 – Заболонков, 33. 6:4 – Аширов, 36. 7:4 – Заболонков, 38. 8:4 – Эскердинья.