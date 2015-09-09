Мостовой: «К пяткам Широкова отношусь спокойно»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу национальной команды над Лихтенштейном (0:7) в рамках отбора на Евро-2016. Мостовой не ожидал такого количества голов.

«Матчи с такими соперниками часто играются до первого гола. Если до него было трудновато в том плане, сколько мы вообще сможем забить, то после забитого мяча, а тем более удаления игрока хозяев, все стало ясно. Думал, правда, что забьем всего три-четыре гола», - говорит он.

Крики Леонида Слуцкого, которыми главный тренер подгонял игроков со скамейки, кажутся бывшему футболисту необязательными.

«Мне такое не очень нравится в принципе. Кричать – это наиграно немного. Когда тренер начинает кричать с первых минут, у меня всегда возникают вопросы: вы команду неделю готовили, что-то на установке говорили, а теперь с первых минут начинаете махать руками. Зачем, что игрокам еще не сказано? Времени не хватило? Все это немного показуха».

Также Мостовой высказался об игре пяткой Романа Широкова.

«Смотрел вчера много футбола, обзоров квалификации Евро-2016 – многие играли пятками. Если, конечно, ситуация того требовала. Романа поддерживаю, он особенно себя не выпячивает. Он всегда отличался нестандартными действиями, это ему дано. В общем, к пяткам Широкова отношусь спокойно».

Кроме того, бывший игрок сборной раскритиковал сравнение Артема Дзюбы со Златаном Ибрагимовичем.

«Некрасиво это. Но мне кажется, что и сам Артем, если спросят про сравнение с Иброй, ответит правильно. Златан забил за карьеру больше двух сотен, выиграл кучу титулов, это один из лучших в мире футболистов».