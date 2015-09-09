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    Колосков: «У Мутко будет много аргументов, чтобы уговорить ЦСКА отпустить Слуцкого»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков уверен, что если сборная России поедет на чемпионат Европы, то тренировать ее продолжит Леонид Слуцкий.

    Уже многие задаются вопросом: что делать со Слуцким, у которого контракт с ЦСКА, если сборная попадает на Eвро-2016. У вас есть ответ?

    - По-моему министр спорта России и президент РФС четко ответил на ваш вопрос. Слуцкий до конца отборочного цикла будет совмещать посты, а после этого у сборной появится освобожденный тренер.

    То есть вновь придется договариваться с ЦСКА?

    - Это уже другой вопрос. Думаю, у Виталия Леонтьевича найдется много аргументов, чтобы убедить руководство ЦСКА отпустить Слуцкого в интересах сборной.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2015 16:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 9 сентября 2015, 18:29

      Отмена лимита и Газзаев президент рфс,это неплохая цена. ))))

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      Рейтинг: +18

      urbix 9 сентября 2015, 16:57

      Мутко, гори в аду! Не трогай Слуцуого. Гинер победит.

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