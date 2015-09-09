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    Бубнов: «Покер Дзюбы - не такое уж и достижение»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов считает покер Артема Дзюбы в матче против Лихтенштейна сомнительным достижением.

    "Дзюба оформил покер - он, конечно, молодец. Но все-таки забил он Лихтенштейну, а это не такое уж и достижение. Это не "покер" в ворота "Ливерпуля". Забил бы он, например, тем же австрийцам, а еще лучше - на Евро-2016! Да, если говорить больше не о чем, то давайте превозносить это достижение Дзюбы", - заявил Бубнов.

    Напомним, сборная России обыграла Лихтенштейн со счетом 7:0.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.09.2015 08:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36

      корабел 9 сентября 2015, 13:55

      Бубнову с его ТТД не мешало бы не трепаться, а привести количество покеров в ворота Лихтенштейна от других команд. Сделать этого "Не шмогла

      0
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    • ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 9 сентября 2015, 13:02

      да вроде никто не воспринимает это как историческое достижение! Ну кроме самого Дзюбы, разумеется. Просто появилась надежда, что в России появился результативный форвард. до этого мы и футбольным "карликам" не могли много забивать. А если про Аршавина говорить и его покер Ливерпулю - вообще к чему это? Где Дзюба и где Аршавин того образца! Дзюба потенциальный хороший нап, Аршавин тогда - реальная звезда Росии, лидер сборной. Несравнимые вещи. Дзюбой пока может интересовать разве что тульский Арсенал, но никак не лондонский.

      2
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      Рейтинг: +19

      kozh 9 сентября 2015, 12:59

      Когда побеждаем дворовую сборную? Мы типа крутые, самые лучшие! Не можем даже со средней сборной нормально играть!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      Оззи 9 сентября 2015, 10:50

      Удивительно...Но полностью согласен

      1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 9 сентября 2015, 10:09

      Для него это значение мирового масштаба,кто последний из россиян заливал 4 мяча

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 9 сентября 2015, 09:20

      Кстати, исторически 4 называли каре, 5 - покер.

      -3
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      Рейтинг: +24995

      bset > Измайловский Кочегар 9 сентября 2015, 09:45

      4 - покер, 5 - пента-трик

      4
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      Рейтинг: +17

      Hater gonna hate > Измайловский Кочегар 9 сентября 2015, 10:39

      это в покере такие понятия:)

      0
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      Рейтинг: +10

      ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ 9 сентября 2015, 09:20

      БЫЛ БЫ БУБЕН,... ЧЕМПИОНОМ МИРА..,ИЛИ ХОТЬ ЧЕГО-НИБУДЬ ДОСТИГ!!! БУБНОВ-ЭТО ФРИК НАТУРАЛЬНЫЙ...,ФУТБОЛЬНЫЙ ДЖИГУРДА!!!

      2
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