Бубнов: «Покер Дзюбы - не такое уж и достижение»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает покер Артема Дзюбы в матче против Лихтенштейна сомнительным достижением.

"Дзюба оформил покер - он, конечно, молодец. Но все-таки забил он Лихтенштейну, а это не такое уж и достижение. Это не "покер" в ворота "Ливерпуля". Забил бы он, например, тем же австрийцам, а еще лучше - на Евро-2016! Да, если говорить больше не о чем, то давайте превозносить это достижение Дзюбы", - заявил Бубнов.

Напомним, сборная России обыграла Лихтенштейн со счетом 7:0.