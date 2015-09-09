Россия повторила свою самую крупную победу

Сборная России, разгромив Лихтенштейн со счетом 7:0, повторила свое же достижение. В июне 1995 года россияне обыграли Сан-Марино с аналогичным результатом. Это две самые крупные победы национальной команды в ее истории.

Голы в Сан-Марино тогда забивали Добровольский, Кульков, Кирьяков, Шалимов, Бесчастных, Колыванов и Черышев.

Отметим, тогда Россия в группе с Шотландией, Грецией, Финляндией, Фарерскими островами и Сан-Марино заняла первое место и вышла на Евро-1996.