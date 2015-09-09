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    Россия повторила свою самую крупную победу

    Сборная России, разгромив Лихтенштейн со счетом 7:0, повторила свое же достижение. В июне 1995 года россияне обыграли Сан-Марино с аналогичным результатом. Это две самые крупные победы национальной команды в ее истории.

    Голы в Сан-Марино тогда забивали Добровольский, Кульков, Кирьяков, Шалимов, Бесчастных, Колыванов и Черышев.

    Отметим, тогда Россия в группе с Шотландией, Грецией, Финляндией, Фарерскими островами и Сан-Марино заняла первое место и вышла на Евро-1996.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2015 08:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +64

      красноярец 9 сентября 2015, 14:58

      ещё советскими воспитанниками играли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Стелс007 9 сентября 2015, 14:50

      легенды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      kozh 9 сентября 2015, 13:01

      Какое это достижение? Обыграйте с таким счетом сборную Австрии

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 9 сентября 2015, 12:48

      А ведь "...и Черышев" могло повториться.

      0
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