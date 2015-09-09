Лебедев: «Капелло не хотел играть в регионах»

Член Исполкома РФС и депутат Голдумы РФ Игорь Лебедев считает, что сборная России могла бы хорошо зарабатывать в дни проведения матчей, если бы играла в регионах.

"Мы могли бы зарабатывать на играх больше, но Фабио Капелло категорически не хотел проводить матчи в регионах, где интерес к приезду сборной был бы значительно выше, чем в Москве", - приводит слова Лебедева РБК.

Мы могли бы зарабатывать на играх больше, но Фабио Капелло [прежний тренер сборной] категорически не хотел проводить матчи в регионах, где интерес к приезду сборной был бы значительно выше, чем в Москве»



Подробнее на РБК:

http://top.rbc.ru/business/09/09/2015/55e84d929a794772257d87f9

Мы могли бы зарабатывать на играх больше, но Фабио Капелло [прежний тренер сборной] категорически не хотел проводить матчи в регионах, где интерес к приезду сборной был бы значительно выше, чем в Москве



Подробнее на РБК:

http://top.rbc.ru/business/09/09/2015/55e84d929a794772257d87f9