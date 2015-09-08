Лихтенштейн – Россия. Стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Лихтенштейна и России, в которых эти команды начнут матч восьмого тура отбора на Евро-2016.

У сборной России с первых минут начнут игру защитник Дмитрий Комбаров, а также нападающие Артем Дзюба и Александр Кокорин.

Россия: Акинфеев, Комбаров Д., Березуцкий В., Игнашевич, Смольников, Денисов, Широков, Дзагоев, Шатов, Кокорин, Дзюба.

Лихтенштейн: Йеле, Кауфманн, Бюхель М., Польверино, Саланович, Бюргмайер, Рехтштайнер, Хаслер, Фрик, Кибер, Йилдыз.