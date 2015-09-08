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    Лихтенштейн – Россия. Стартовые составы

    Стали известны стартовые составы сборных Лихтенштейна и России, в которых эти команды начнут матч восьмого тура отбора на Евро-2016.

    У сборной России с первых минут начнут игру защитник Дмитрий Комбаров, а также нападающие Артем Дзюба и Александр Кокорин.

    Россия: Акинфеев, Комбаров Д., Березуцкий В., Игнашевич, Смольников, Денисов, Широков, Дзагоев, Шатов, Кокорин, Дзюба.

    Лихтенштейн: Йеле, Кауфманн, Бюхель М., Польверино, Саланович, Бюргмайер, Рехтштайнер, Хаслер, Фрик, Кибер, Йилдыз.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.09.2015 20:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +175

      Seamus 8 сентября 2015, 21:25

      Слуцкий - красава! Побольше загрузил состав зенитовцами, чтобы не успели отдохнуть перед субботним матчем! Стратег!)))

      1
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      Рейтинг: +14

      Пашкен > Seamus 8 сентября 2015, 21:43

      3 зенитовца и 4 армейца, скажи ещё готовит оправдание себе

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +175

      Seamus > Пашкен 8 сентября 2015, 22:35

      Ну центр обороны бессменен, Акинфеев вряд ли сильно напряжется против Лихтенштейна, ну а Дзагоев... ну, тут да... были и иные варианты

      0
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 8 сентября 2015, 21:12

      Удачи ребята ! 3 очка кровь из носу ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      danga1899 8 сентября 2015, 21:00

      А где же черешня?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      MURA MOSCOW 8 сентября 2015, 20:56

      В бой состав боевой

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      Рейтинг: +10

      Ivan18rus 8 сентября 2015, 20:55

      Ничего не скажешь

      0
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      Рейтинг: +60

      DmitriM 8 сентября 2015, 20:51

      состав более чем боевой

      0
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