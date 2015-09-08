Роналду в матче с Албанией играл с повреждением

Нападающий сборной Португалии Кришитану Роналду в матче с Албанией испытывал болевые ощущения. Об этом сообщил главный тренер команды Фернанду Сантуш.

"Криштиану забивает 50 голов за сезон, так что не удивительно, что он испытывает болевые ощущения, когда играет несколько игр подряд без перерыва. Он показал фантастическую отдачу, пошел на самопожертвование, несмотря на боль", - заявил Сантуш.

Напомним, Португалия минимально обыграла Албанию, единственный гол в матче провел Мигель Велозу.