Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стракан: «Шотландия может гордиться собой»

    Главный тренер сборной Шотландии Гордон Стракан прокомментировал поражение в матче против Германии.

    "В моей карьере бывали случаи, когда после матча ты сердишься, испытываешь грусть или разочарование, но сегодня я сердцем вместе с игроками. Они могут гордиться своей игрой. Они показали фантастический футбол в матче с командой топ-уровня. Так что у них есть все основания собой гордиться. Лично я очень ими горжусь. Они были разочарованы после матча, но я считаю, что сегодня они большие молодцы. Еще чуть-чуть, и нашу игру можно было бы назвать идеальной", - считает Стракан.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2015 06:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11