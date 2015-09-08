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    Ольсен: «Мы играли всего 15 минут»

    Главный тренер сборной Дании Мортен Ольсен очень недоволен игрой своей команды в матче отбора на Евро-2016 против Армении (0:0).

    «Мы играли всего 15 минут, и этим отрезком я доволен. Все остальное время, особенно во втором тайме мы были ужасны. Это был худший матч сборной за время моей работы. Проблема в нашей игре. Игроки хорошо действовали в первые 15 минут, но затем остановились, а нужно было продолжать».

    Сборную Армении Ольсен, напротив, похвалил.

    «У Армении хорошая команда, против которой тяжело бороться. То, что у них только два очка – это случайность. Я видел матч против Албании, и там справедливым результатом была бы ничья. В игре же с Португалией все решил Роналду».

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2015 01:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +296

      Raulya 8 сентября 2015, 10:02

      Это точно, что случайность....

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