Ольсен: «Мы играли всего 15 минут»

Главный тренер сборной Дании Мортен Ольсен очень недоволен игрой своей команды в матче отбора на Евро-2016 против Армении (0:0).

«Мы играли всего 15 минут, и этим отрезком я доволен. Все остальное время, особенно во втором тайме мы были ужасны. Это был худший матч сборной за время моей работы. Проблема в нашей игре. Игроки хорошо действовали в первые 15 минут, но затем остановились, а нужно было продолжать».

Сборную Армении Ольсен, напротив, похвалил.

«У Армении хорошая команда, против которой тяжело бороться. То, что у них только два очка – это случайность. Я видел матч против Албании, и там справедливым результатом была бы ничья. В игре же с Португалией все решил Роналду».