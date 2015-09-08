Панов: «Понятно, что Лихтенштейн не слишком сильный соперник»

Бывший футболист «Зенита» Александр Панов высказал свое мнение о предстоящем поединке отборочного турнира к Евро-2016 между сборными Лихтенштейна и России.

«Понятно, что Лихтенштейн не слишком сильный соперник, но нужно отнестись к этой стране с уважением и подготовиться к встрече, как со Швецией. Только в таком случае наша сборная сможет одержать победу. Если же мы выйдем на игру ненастроенными, могут возникнуть разные неприятные ситуации. Будем надеяться, что все понимают: наша задача не выиграть у Лихтенштейна, а выйти на Чемпионат Европы. Поэтому завтра нужно побеждать в любом случае», - сказал Панов.

Легенда «Зенита» призывает не экспериментировать в этой игре, а выставить тот же состав, что и победном матче со шведами.

«Леонид Викторович показал нам, что игра у команды есть. Но есть и проблемы, которые нужно доработать. Не стоит экспериментировать в таком матче. На мой взгляд, актуально было бы выставить тот же состав, но, возможно, запланировать несколько отличные от прошедшего матча замены».

Также Панов ожидает, что в игре с Лихтенштейном проявит себя полузащитник «Зенита» Олег Шатов.

«Думаю, после этой встречи он сам поймeт: всe в его руках и голове. Ведь он действительно талантливый футболист, один из лидеров нашей сборной. Думаю, у самого Шатова есть претензии по своей игре, что он сделает правильные выводы. И, возможно, уже в предстоящей встрече с Лихтенштейном покажет себя с более лучшей стороны».