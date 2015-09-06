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    Бубнов: «Состав со Швецией был оптимальным»

    Эксперт Александр Бубнов прокомментировал отборочный матч к Евро-2016 между сборными России и Швеции (1:0).

    «Слуцкий в условиях форс-мажора ожидаемо склеил команду из нескольких блоков: в первую очередь, питерского и армейского. Причем командная игра строилась по лекалам ЦСКА. Основной задачей наставника перед игрой было объяснить футболистам, замещающим легионеров красно-синих, что от них требуется. Потому и теоретических занятий было так много.

    На мой взгляд, состав со Швецией – на сегодняшний день оптимальный. Ниже своих возможностей сыграл, пожалуй, Юрий Жирков, но в последнее время он чаще действует с акцентом на атаку, а тут вынужденно вернулся к роли защитника. Рослому Артему Дзюбе в соперничестве с мощной шведской обороной тоже не имелось альтернативы. В конце концов, играя в свою силу, он забил решающий гол», - сказал Александр Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    06.09.2015 08:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1289

      каа 6 сентября 2015, 08:28

      Согласен, Жирков и Кокорин сыграли ниже своих возможностей... Да и Ионов, вышедший на замену, так не смог попасть в игру

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