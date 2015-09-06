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    Мостовой: «Шведам в конце матча не хватало Ибрагимовича»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отметил, что лидер шведов Златан Ибрагимович не показал своей лучшей игры в отборочном матче к Евро-2016 с командой России (0:1).

    "Шведы надеялись на Ибрагимовича. К счастью для нас, он был не в форме после травмы. Хотя шведам в конце матча его не хватало. Будь он на поле во втором тайме, находись в полном порядке, было бы интересно посмотреть, какой результат был бы в итоге. Было заметно, что Ибрагимович еще не оправился от повреждения, так как он играл не так, как обычно - не было скорости, резких движений. Когда он ускорялся, чувствовалось, что с ним что-то не так", - сказал Мостовой.

    Источник: Р-Спорт

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    06.09.2015 07:38
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +1289

      каа 6 сентября 2015, 08:26

      Судя по постам, возникает вопрос : за кого болел Мостовой?... (((

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