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    Руни: «С радостью обменял бы несколько голов за сборную на золотую медаль»

    Нападающий сборной Англии Уэйн Руни рассказал о том, как отреагировал на тот факт, что ему удалось догнать легендарного сэра Бобби Чарльтона по количеству голов за сборную Англии по итогам отборочного матча Евро-2016 против Сан-Марино.

    «Для меня большая честь сравняться по количеству голов с сэром Бобби Чарльтоном, - сказал Руни. - Моя задача — давить, помогать команде выиграть, что и произошло, ну и заодно попытаться побить этот рекорд. Хотя, честно говоря, я с радостью обменял бы несколько своих голов на золотую медаль победителя какого-нибудь крупного международного турнира».

    Напомним, Англия разгромила команду Сан-Марино со счетом 6:0, а Руни в этой игре забил свой 49-й гол за сборную.

    Источник: Goal.com

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    06.09.2015 01:31
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