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    Комиссия ФИФА проинспектировала «Открытие-Арену»

    На прошедшем матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года между сборными России и Швеции побывала комиссия ФИФА.

    «Комиссия ФИФА на матче с командой Швеции проинспектировала работу стадиона «Открытие-Арена», - сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. - У проверяющих была задача оценить работу 26 служб арены. Пока я не знаю результатов, но вроде недовольства никто не высказывал».

    Напомним, в итоге Россия одержала победу со счетом 1:0.

    Источник: ТАСС

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    06.09.2015 00:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +397

      МапС 6 сентября 2015, 11:08

      Чё инспектировать - "Открывашка" нормальная поляна, только название осталось поменять на "Спартак".

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