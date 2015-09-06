Комиссия ФИФА проинспектировала «Открытие-Арену»

На прошедшем матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года между сборными России и Швеции побывала комиссия ФИФА.

«Комиссия ФИФА на матче с командой Швеции проинспектировала работу стадиона «Открытие-Арена», - сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. - У проверяющих была задача оценить работу 26 служб арены. Пока я не знаю результатов, но вроде недовольства никто не высказывал».

Напомним, в итоге Россия одержала победу со счетом 1:0.