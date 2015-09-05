Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Евро-2016. Англичане разгромили Сан-Марино, Эстония одолела Литву

    Сборная Англии катком проехалась по соперникам из Сан-Марино в матче 7-го тура отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.

    Родоначальники футбола отправили в сетку ворот хозяев поля шесть безответных мячей, одержав седьмую победу в турнире.

    В еще одной встрече группы Е эстонцы дома с минимальным счетом переиграли Литву, временно поднявшись на третье место в турнирной таблице.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа Е. 7-й тур.

    Сан-Марино — Англия — 0:6 (0:2)

    Голы: 1:0 — Руни, 13 (с пенальти). 2:0 — Бролли, 30 (в свои ворота). 3:0 — Баркли, 46. 4:0 — Уолкотт, 68. 5:0 — Кейн, 77. 6:0 — Уолкотт, 78.

    Эстония — Литва — 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 — Васильев, 71.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2015 21:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11