Дзюба забил первый гол сборной России при Слуцком

Да, он не суперфорвард. Забил с горем пополам, а гонору то. А еще погнал на Ибру не в тему. Ему самому до Ибры как до луны пешком.
Нападающий Артем Дзюба открыл счет в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против Швеции.
Форвард петербургского «Зенита» завершил комбинацию с участием Романа Широкова и Игоря Смольникова на 37-й минуте поединка.
Отметим, что этот гол стал первым для российской национальной команды при новом главном тренере Леониде Слуцком.
Напомним, наш портал ведет текстовую трансляцию матча Россия — Швеция.