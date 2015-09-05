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    Дзюба забил первый гол сборной России при Слуцком

    Нападающий Артем Дзюба открыл счет в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против Швеции.

    Форвард петербургского «Зенита» завершил комбинацию с участием Романа Широкова и Игоря Смольникова на 37-й минуте поединка.

    Отметим, что этот гол стал первым для российской национальной команды при новом главном тренере Леониде Слуцком.

    Напомним, наш портал ведет текстовую трансляцию матча Россия — Швеция.

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    05.09.2015 20:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +24

      Stels 01 6 сентября 2015, 09:26

      Да, он не суперфорвард. Забил с горем пополам, а гонору то. А еще погнал на Ибру не в тему. Ему самому до Ибры как до луны пешком.

      1
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      Рейтинг: +36

      FC LD 6 сентября 2015, 08:56

      Гыыыы. На ложечке в рот положили. Надо быть вообще обсосом что б в пустые не закатить. А так раструбили как будто бы герой. Россию спас)) Отыграл то ни о чем.

      2
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      Рейтинг: +65

      komandos99 6 сентября 2015, 07:28

      ЗАБИЛ-ГРОМКО СКАЗАНО!!!!ПОСМОТРИТЕ НА ЭТО БРЕВНО,КАК ОН ОБОСРАЛСЯ КОГДА ПОЛУЧИЛ МЯЧ,ОН ЧУТЬ НЕ ПРОМАЗАЛ ПО ПУСТЫМ ВОРОТАМ,СЛАВА БОГУ ЕСТЬ ЗАЛИЗАННАЯ РЕБРОВЫМ ШТАНГА И ОНА ПО ДРУЖЕСКИ ВСЁ СДЕЛАЛА КРАСИВО

      4
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      Рейтинг: +5

      nizviktor 6 сентября 2015, 06:12

      .Высокое, мощное ДЕРЕВО, а как известно раз в год и палка стреляет. Ни скорости, ни техники, да ещё после 60 минут сдулся.

      2
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      Рейтинг: +138

      Fester_Addams > nizviktor 6 сентября 2015, 07:02


      Солидарен с Вашим мнением, очевидно, что он не созидал в атаке, а разрушал начатое партнёрами. Деревянно-неуклюжее игрочишко.

      2
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      Рейтинг: -16

      kolc40 5 сентября 2015, 21:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -5
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      Рейтинг: +459

      sour12 5 сентября 2015, 21:16

      да на все сто выложился...если иногда быстрей решение принимал цены бы не было, но главное что в самый нужный момент посмотрел и точно ударил, не стал бить абы куда на везение. но если бы быстрей принимал решения бил бы раньше или отдавал сразу когда ударить не мог могли просто больше забить....

      -1
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      Рейтинг: +18

      Old_mole 5 сентября 2015, 20:57

      Молодца!!! Полезно отыграл свое время!!!

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