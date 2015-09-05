Дзюба забил первый гол сборной России при Слуцком

Нападающий Артем Дзюба открыл счет в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против Швеции.

Форвард петербургского «Зенита» завершил комбинацию с участием Романа Широкова и Игоря Смольникова на 37-й минуте поединка.

Отметим, что этот гол стал первым для российской национальной команды при новом главном тренере Леониде Слуцком.

Напомним, наш портал ведет текстовую трансляцию матча Россия — Швеция.