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    Черышев: «В моем контракте прописана сумма отступных в 200 миллионов»

    Полузащитник мадридского «Реала» Денис Черышев рассказал о своих планах на будущее и ситуации с контрактом.

    – Представляете себя в английском футболе? Туда из Испании многие уезжают в последнее время.

    – В данный момент я футболист "Рела". И должен уважать свой клуб. Хочу играть в "Реале" – это мечта всей моей жизни. Но, мне кажется, футболист, когда играет, может привыкнуть к любому чемпионату.

    – Интерес из России чувствовали?

    – Да, постоянно интересовались клубы. Но этим летом почти ничего не было. И я сам не хотел бы переходить в русские клубы – хочу играть в Европе.

    – Интерес из России был от одних и тех же клубов?

    – Не знаю, все шло через агента.

    – Представляете себе, что происходит в чемпионате России?

    – Да, я стараюсь смотреть игры. Знаком со многими футболистами.

    – В вашем контракте действительно прописана сумма отступных в 200 миллионов евро?

    – Да.

    – А как так получилось? Это же запредельная сумма.

    – Ну, вот так решил клуб, я не знаю. Это у них нужно спросить.

    – Но почему вы со своей стороны на это согласились?

    – Наверное, "Реал" не хотел, чтобы меня кто-то купил.

    – И вы не хотели, чтобы вас кто-нибудь мог купить?

    – Я был спокоен. И сейчас спокоен.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2015 15:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 4 сентября 2015, 21:06

      ДЛЯ ПАРНЯ ФУТБОЛ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ...А НАШИ МЕСТНЫЕ "ЗВЁЗДЫ" ТАК И БУДУТ ВЕЧНО ПОДАЮЩИЕ НАДЕЖДЫ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      suhow6 4 сентября 2015, 17:04

      рела исправить. смешно

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Алёша Мясной 4 сентября 2015, 15:32

      в чемпионате испаниет играет отлично, приезжает играть за сборную и сразу деградирует. НЕПОНЯТНООООО

      -1
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      ...
      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 > Алёша Мясной 4 сентября 2015, 15:54

      Всё чаще на лавке сидит

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      bfegid2 > slavutiq70 5 сентября 2015, 12:23

      А ты иди если слабо на этой лавке сидеть

      0
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