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    «Зенит» не сможет обжаловать дисквалификацию Виллаш-Боаша

    "Зенит" не сможет обжаловать дисквалификацию Андре Виллаш-Боаша, которую португалец получил за свое поведение в матче 7-го тура Премьер-лиги против "Крыльев Советов".

    "Виллаш-Боаш был наказан по статье прямого действия. Это значит, что она не предусматривает другого срока дисквалификации, кроме шести матчей. Позиция ФИФА по таким инцидентам еще более жесткая, чем предусмотрено нашим регламентом. Насколько я помню, редакция от 2012-го предусматривает за подобное поведение в отношении официальных лиц дисквалификацию от шести месяцев. По регламенту, исполнение спортивной санкции по этой статье может быть приостановлено, только если оно составляет не менее двух матчей и не более пяти. То есть это не тот случай", - сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Напомним, Виллаш-Боаш не сможет руководить командой в матчах против ЦСКА, "Спартака", "Кубани", "Амкара", "Ростова" и "Анжи".

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2015 19:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      Roman1911 4 сентября 2015, 02:14

      все по делу)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 4 сентября 2015, 00:58

      Хоть где-то есть справедливость! Ну, Кони, не упустите шанс!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +157

      За Ливерпуль 3 сентября 2015, 20:14

      Уволить без пособия

      0
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