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    Куадрадо: «Почему я не играл в «Челси»? Спросите у Моуринью»

    Новичок «Ювентуса» Хуан Куадрадо рассказал о том, почему ему не удалось полностью проявить себя в лондонском «Челси».

    «В «Челси» я всегда тренировался на максимуме, вел себя как профессионал, сразу нашел общий язык с партнерами по команде, но у меня не было возможности играть. Почему? Нужно спросить у Моуринью.

    Рад оказаться в «Ювентусе». Всегда готов выкладываться на 100%. В «Фиорентине» я пережил замечательные моменты, вырос как игрок, но сейчас все мои мысли о «Ювентусе», – сказал Куадрадо.

    Источник: Sports.ru

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    29.08.2015 01:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 29 августа 2015, 05:22

      Добротный игрок,хорошего класса.Посмотрим,сумеет ли он реализовать свой потенциал в Юве. Удачи!

      1
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      Рейтинг: +57

      Tex 29 августа 2015, 03:24

      Потому, что когда ты выходи на поле становилось 10 игроков!!!!! Абсолютная 100% бесполезность.....

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 29 августа 2015, 02:36

      Посмотрим будет ли он в Юве играть?!

      -1
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