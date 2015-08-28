Газинский: «Можно выделить «Боруссию» как фаворита»

Полузащитник "Кранснодара" Юрий Газинский прокомментировал результаты жереребьевки группового этапа Лиги Европы.

"Наверное, можно выделить "Боруссию" как фаворита. Это очень серьезный клуб, регулярно выступавший в Лиге чемпионов. Остальные три команды равны, никого нельзя сбрасывать со счетов. В любом случае группа хорошая, с каждым соперником можно играть, доказывать, что мы достойны выхода в плей-офф. Все будет зависеть только от нас!", - заявил Газинский.

Напомним, "Краснодару" в соперники достались дортмундская "Боруссия", ПАОК и "Габала".