Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Погребняк: «К бело-голубым цветам привыкать не придется»

    Павел Погребняк, перешедший в московское «Динамо», дал свой первый комментарий в статусе игрока бело-голубых.

    «Я рад оказаться в клубе с такой богатой историей, как «Динамо». К бело-голубым цветам привыкать не придется, поскольку у «Рединга» такие же. Знаком я и с прекрасными условиями на базе в Новогорске – тренировался в «Динамо» четыре года назад, когда готовился к матчу за сборную. Верю, с новой командой добьюсь больших успехов. При этом хотел бы поблагодарить всех в «Рединге» - руководителей, тренеров, футболистов, персонал. Отдельное «спасибо» болельщикам клуба – я всегда чувствовал их поддержку!», - сказал футболист.

    Источник: ФК «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.08.2015 22:17
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +35

      KoLyaNN 28 августа 2015, 10:30

      Интересно будет понаблюдать за Динамо с Погребняком. Удачи Паше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Квант 28 августа 2015, 05:41

      Утром зашел новости посмотреть,увидел это и если честно офигел....неожиданно!Ну тогда удачи Паша)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 28 августа 2015, 02:20

      Куда ниже?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      MyLife1991 27 августа 2015, 23:14

      Неожиданный трансфер, если честно...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11