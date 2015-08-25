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    «Челси» снова отдал Марина в аренду

    "Челси" сообщил о переходе полузащитника Марко Марина в "Трабзонспор". В Турции немецкий футболист проведет целый сезон, договор оформлен на правах аренды. После этого "Трабзонспор" сможет выкупить контракт игрока.

    Отметим, для Марина это уже четвертая подряд аренда с 2012 года, когда он перешел в состав лондонского клуба из "Вердера". Ранее 26 летний игрок выступал в составе "Севильи", "Фиорентины" и "Андерлехта".

    Источник: ФК «Челси»

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    25.08.2015 18:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      RoyMakaay 26 августа 2015, 03:42

      А когда то считал его талантливее Азара. Вот зря в одно время перешел в челси с Азаром. А ведь интересовались и другие гранды

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      Рейтинг: +29

      SSV682 25 августа 2015, 19:35

      Мда, загубили карьеру хорошему игроку.

      0
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      Рейтинг: +13

      2A 25 августа 2015, 19:00

      А зачем не продают сращу ? Зачем мучают игрока.

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