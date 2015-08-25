«Челси» снова отдал Марина в аренду

"Челси" сообщил о переходе полузащитника Марко Марина в "Трабзонспор". В Турции немецкий футболист проведет целый сезон, договор оформлен на правах аренды. После этого "Трабзонспор" сможет выкупить контракт игрока.

Отметим, для Марина это уже четвертая подряд аренда с 2012 года, когда он перешел в состав лондонского клуба из "Вердера". Ранее 26 летний игрок выступал в составе "Севильи", "Фиорентины" и "Андерлехта".